Grootste watertor van Europa duikt op

Nog indrukwekkender is de grote spinnende watertor. Dit dier van bijna vijf centimeter is de grootste watertor van Europa. In tegenstelling tot de rover, is deze grote vriendelijke reus een vegetariër. Hij insect zwemt een stuk onbeholpener dan de waterroofkevers omdat hij al z’n pootjes afwisselend gebruikt. Kruipend tussen de waterplanten zoekt hij hier z’n eten bij elkaar.