Groene boeken, reuzesalamander, eksters en alle overige onderwerpen

In welke omgeving voel je je als mens thuis? En waar voel je je een volslagen vreemde? Dieren en zaden reizen al sinds jaar een dag over de aardbol en trekken zich niks aan van grenzen. Waar voelen planten en dieren zich thuis? Ecoloog en emeritus-hoogleraar Herbert Prins schreef naar aanleiding van zijn eigen reizen een boek over dit thema, met als titel: ‘de Wijsheid van eksters’. Verslaggever Henny Radstaak is met de auteur in het noordoosten van Groningen.