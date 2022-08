Gewone tandkaak doodt zweefvlieg | Zelf Geschoten

Deze spin verstopt zich onder bloemen en wacht geduldig op insecten die zich komen voeden met nectar. Wanneer zo'n insect, in deze video is dat een zweefvlieg, geconcentreerd nectar aan het verzamelen is op een bloem, werpt de gewone tandkaak enkele stevige, kleverige draden over de insect met haar achterste poten. Het insect kan geen kant meer op! Zodra ze de kans ziet, bijt ze haar prooi in de poot of voelspriet en injecteert ze haar krachtige gif.