Gek op plankton

Sommige mensen verzamelen postzegels of schelpen, anderen verzamelen plankton: onder water levende organismen die zichzelf niet voort kunnen bewegen. De meeste plankton is zo klein, dat je het alleen met de microscoop kunt vastleggen. Dat is precies wat Marijke Wagner doet. Gewoon uit de sloot bij haar huis in Amstelveen.

Plankton staat aan de basis van al het leven. Het leven is ontstaan in de oceanen en nog altijd is alles wat op aarde leeft afhankelijk van plankton. Het vormt de basis van de voedselkringloop in en rondom de zeeën en oceanen. En het produceert wel de helft van de zuurstof in de atmosfeer.

Plankton is een verzamelnaam voor alle organismen die in het water ronddrijven. Het is te vinden in elk water, van plasje tot slootje, van zee tot oceaan. Er bestaan twee hoofdgroepen plankton: fytoplankton en zoöplankton. Fytoplankton zijn eigenlijk een soort plantjes. Veel algen vallen onder plankton, maar ook kiezelwieren. Een belangrijk kenmerk is dat dit type plankton zonlicht kan omzetten tot energie. Ze hebben bladgroenkorrels en doen net als planten op het land aan fotosynthese.

Anabaena spiroides © Marijke Wagner

Groene stipjes

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal kleine groene stipjes die voor de microscoop van Wagner ronddrijven. Maar als ze verder inzoomt, zie je duidelijk de verschillen. Je herkent duidelijk het bladgroen, maar ook andere onderdelen kun je duidelijk zien. Eén of meerdere antennes, eitjes die aan de celwand kleven: het zijn allemaal onderdelen waarmee je plankton kan determineren. Dat doet Marije met behulp van haar gidsen en ook met hulp van de buitenlandse plankton community: via haar blog deelt ze foto's van de plankton die ze vindt, en ze mailt met experts uit het buitenland als ze er niet uit komt. In Nederland is Wagner nog niet in contact gekomen met andere planktonliefhebbers. Mocht er ooit een werkgroepje ontstaan, dan sluit ze zich daar graag bij aan.