NVWA ziet geen reden tot handhaving 'plofkipproppen'

Sinds 2007 mogen vleeskippen in Europa met maximaal 33 kilo dier per vierkante meter worden gehouden. Dit komt neer op circa 16 kippen. Lidstaten mogen hier bij uitzondering van afwijken indien de kippensterfte beperkt is en de minimale welzijnsregels worden nageleefd. Alleen dan mag een land boeren toestaan om meer kippen te houden, oplopend tot 42 kilo dier per vierkante meter (circa 21 kippen).

Onderzoek door Wakker Dier

In 2023 bleek uit onderzoek van Wakker Dier dat veel Nederlandse boeren een hogere kippensterfte hadden dan toegestaan. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie hebben zij onterecht geprofiteerd van de uitzonderingsregeling. De NVWA vindt dat het sterftecijfer slechts éénmalig op orde hoeft te zijn, namelijk wanneer een veehouder registreert dat hij meer of minder kippen per vierkante meter gaat houden. Von Eugen: “Bizar. Daarna maakt het blijkbaar niet meer uit hoeveel doden er vallen.”

Leed bij plofkippen

Op de hoogste dichtheid leven de kippen letterlijk op elkaar gepropt. Vooral vlak voor de slacht is in de stal nauwelijks ruimte om te scharrelen, naar eten te zoeken of met de vleugels te fladderen. Ook krijgen de kippen veel minder rust. Ze hebben meer ontstekingen aan de poten, zitten vaak onder de schrammen en zijn vaker kreupel. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) adviseerde de Europese Commissie dan ook om de maximaal toegestane bezettingsgraad drastisch te verlagen, van 21 naar 6 kippen per vierkante meter.

“Plofkippen opproppen niet meer van deze tijd”

Wakker Dier ziet als eerste stap dat de NVWA gaat handhaven op de relevante welzijnsnormen. Daarom vecht de dierenwelzijnsorganisatie deze kwestie aan bij de rechter. Een andere oplossing is dat Nederland, in navolging van andere Europese landen, de hoogste bezettingsgraad voor vleeskippen afschaft. Von Eugen: “Nederland loopt mijlenver achter. Het opproppen van plofkippen is echt niet meer van deze tijd.”