Gebiedsverbod voor klimaatactivisten die opriepen tot blokkade van A12 onterecht

De activisten riepen andere mensen op sociale media op mee te doen met de demonstratie op de Utrechtsebaan, zoals dat stuk van de A12 in Den Haag heet. Het OM vond dat opruiing. Maar de rechter oordeelt dat de activisten de openbare orde nog niet hadden verstoord op het moment dat het Openbaar Ministerie een gebiedsverbod oplegde voor het stukje van de A12 in Den Haag. De blokkade moest toen nog plaatsvinden. "Het gebiedsverbod kan daarom in hun geval niet in stand blijven", aldus de raadkamer, die de zaak achter gesloten deuren behandelde.