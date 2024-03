Ga opzoek naar rupsen van zwart weeskind

Het zwart weeskind is één van de grootste uilvlinders in Nederland. Met het voorjaar in opkomst kan je de eerste rupsen al vinden op o.a. klimop. Door het zachte weer zijn de rupsen al vroeg etend te vinden.

Het zwart weeskind was tot het begin van deze eeuw vrij zeldzaam in Nederland, met een verspreidingsgebied beperkt van Limburg tot soms Midden-Nederland. Sindsdien is het zwart weeskind een vrij algemene soort in Nederland, met een nog wat geringe verspreiding in het noorden. De volwassen vlinders zijn actief van juni tot oktober, met een piek in juli.