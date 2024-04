G7-landen zijn het eens: kolencentrales moeten voor 2036 dicht

De energieministers van de G7-landen zijn dicht bij een akkoord om in de eerste helft van 2030 kolencentrales te sluiten. De Verenigde Naties waarschuwden de G7 bij een tweedaagse bijeenkomst in Turijn dat "excuses" voor het niet nemen van gedurfde maatregelen op het gebied van klimaatverandering "niet acceptabel" zijn.

Het samenkomen van de zeven grote industriële landen is de eerste grote politieke sessie sinds de wereld tijdens de klimaatconferentie COP28 in december beloofde om op termijn af te stappen van kolen, olie en gas. Het samenwerkingsverband bestaat uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk. Duitsland, Japan, Italië en Frankrijk. De Europese Unie doet ook mee, maar is geen lid van de groep. In Nederland wordt het stoken van kolen voor stroom in 2030 verboden.