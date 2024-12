Fuut heeft een grote vangst!

Een fuut is een excellente visser die met behendigheid zijn prooi vangt. Maar soms overschat ook deze vogel zichzelf, zoals te zien in deze video van Remco Hofland. Op vrijdag 29 november 2024 filmde hij vanuit de schuilhut bij Starrevaart, Leidschendam, een fuut in winterkleed die een wel erg grote voorn te pakken had gekregen. Tot zijn verbazing wist de fuut het maaltje toch nog in minder dan drie minuten volledig naar binnen te werken.