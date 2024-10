Festival speciaal voor de Noordse woelmuis

Pinkpop, Lowlands of Down the rabbit hole, het festivalseizoen zit er bijna op. Maar niet voordat we eerst nog het Noordse Woelmuizenfestival hebben gehad. In Waterland gingen deze week 25 festivalgangers op zoek naar keutels van deze 'panda van de polder'. "Want als je weet waar de noordse woelmuis voor komt, weet je ook waar het landschap goed op orde is", zegt de organisator van het Festival, VU-hoogleraar Bodemfauna, Matty Berg.