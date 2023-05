Fenolijn 30 april 2023

Mirjam uit het Friese Hemrik: ‘Maandag keek ik uit het raam en ik kon mijn ogen niet geloven. Er zat een draaihals tussen de stenen de wroeten. Ik heb de verrekijker gepakt en hem zo een hele tijd mooi kunnen observeren. Hij bleef de hele middag rond ons huis scharrelen. Dat is pas een mooie ‘beleef de lente’!’ De draaihals is een spechtensoort en is te herkennen aan zijn bruine camouflagekleuren. De vogel nestelt in boomholten en leeft vooral van mieren. Zijn naam dankt de draaihals aan zijn flexibele hals, die hij op allerlei manieren kan bewegen.