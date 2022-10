Fenolijn 23 oktober 2022

Dhr. Zwanenburg uit Dronten meldt: ‘Tijdens een zonnige fietstocht zag ik nabij Swifterband op een stoppelkavel mijn eerste ruigpootbuizerd zitten. Deze soort wordt in Flevoland weinig waargenomen in de winter’. Ooit was de ruigpootbuizerd een heel algemene wintergast, maar nu is het een schaarse verschijning. De roofvogel, die een slagje groter is dan de buizerd en te herkennen is aan zijn bevederde poten, broedt op de toendra en in de bergen in Scandinavië. Daar leeft het dier van de lemmingen en woelmuizen. De overwinteraars gaan in Nederland op zoek naar muizen.