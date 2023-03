Fenolijn 2 april 2023

Thea uit het Gelderse Ulft: ‘Vandaag zag ik bij natuurgebied Engbergen bij Gendringen de eerste boerenzwaluwen. En ze waren met zijn tweeën: des te mooier!’. Deze boerenzwaluwen hebben een reis van minstens 8000 kilometer achter de rug. Ze overwinteren in West- en Centraal Afrika. De boerenzwaluw herken je aan het rode keeltje en de lange staartpennen. Je vindt ze vaak in de buurt van boerderijen. Straks als ze jongen hebben, vliegen ze wel 400 keer per dag op en neer om de jongen te voeren met insecten.

Boerenzwaluw op een touw. © Fotograaf: bijke172

Kikkerdril

Dhr. Buijs uit het Limburgse Mook: ‘Gisteren ging ik de vijver inspecteren achter in de tuin. En er waren vier verrassingen: het geel van de dotterbloemen, heel uitbundig, de eerste gele sleutelbloemen, bruine kikkers in een amplex en het resultaat van een eerdere amplex. Een flinke kluit kikkerdril. In de avond zaten de bruine kikkers genoeglijk heen en weer te knorren. De amplex is de paargreep van amfibieën. Tijdens de amplexus bevindt het kleinere mannetje zich op de rug van het vrouwtje en houdt haar stevig vast.

Tot en met 10 april kan iedereen meedoen met de landelijke kikkerdriltelling. Tel het aantal eiklompen in je vijver en geef dat door. Deze telling is gericht op de bruine kikker. Dit is namelijk een van de eerste amfibieën die zich in de lente gaat voortplanten. Andere kikkers leggen hun eitjes later in het voorjaar, op de heikikker na. Kijk hier voor meer informatie over de telling.

Kikkerdril © DeBiezen