Faunabescherming naar rechter over inzet paintballgeweren tegen wolf

De organisatie zegt informatie te hebben van "waarnemers die goed zijn ingevoerd in het gebied" waaruit zou blijken dat de wolf na haar geboorte in contact is geweest met mensen maar dat ze die niet heeft opgezocht op een afstand kleiner dan 50 meter. Dat ze later toch "verwachtingsvol tussen auto's heeft rondgelopen" zou er volgens de organisatie op kunnen wijzen dat ze onwettig is bijgevoerd. De Faunabescherming vindt dat het ingrijpen gericht zou moeten zijn op de mensen die het dier actief opzoeken in plaats van andersom.