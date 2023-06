Extinction Rebellion: vanaf 9 september dagelijkse blokkade A12

De demonstraties op de Utrechtsebaan, zoals dat deel van de A12 heet, moeten om 12.00 uur beginnen. Als de politie de klimaatactivisten van de snelweg haalt, zullen ze elke dag terugkomen om 12.00 uur om de blokkade voort te zetten, kondigt Extinction Rebellion aan op een persconferentie op een hoek van de Prins Clauslaan in Den Haag. Dat is boven de tunnelbak van de A12.

Prinsjesdag

Een woordvoerder verwacht dat 9 september voldoende mensen aansluiten om de actie vol te kunnen houden. Wel kan het aantal demonstranten in de dagen erna verschillen. "De ene dag kan het bijvoorbeeld een groepje van vijf mensen zijn, de andere dag weer een paar honderd." De groep heeft ervoor gekozen om in september actie te voeren vanwege Prinsjesdag.

Gedwongen actie

XR wijst erop dat Nederland al meer dan tien jaar geleden beloofde om uiterlijk in 2020 subsidies stop te zetten die schade aan het milieu opleveren. "Zolang het kabinet weigert te luisteren, zijn we gedwongen actie te voeren", zegt Amber Daal van Extinction Rebellion op de persconferentie.

Na de aankondiging liepen enkele medestanders van Extinction Rebellion over een stoepje aan de Utrechtsebaan. Op de beide wanden van de tunnelbak spoten ze de tekst "stop fossiele subsidies". De politie sloot in beide richtingen een rijbaan af. In de buurt van de A12 werden enkele bekladders korte tijd later opgepakt.

De politie sloot in beide richtingen een rijbaan af. In de buurt van de A12 werden de bekladders korte tijd later opgepakt. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of de zes ook vervolgd worden voor vernieling. "De leuzen moeten door een professioneel bedrijf worden verwijderd", meldt de politie. "De gemeente probeert de kosten te verhalen op de actievoerders."

Reactie Den Haag

De gemeente Den Haag wil niet dat Extinction Rebellion weer gaat proberen de snelweg A12 te blokkeren. "De acties zijn duidelijk gericht op dwang, ontwrichting en blokkade. Alle pogingen die we eerder hebben gedaan om een alternatieve plek te bieden, hebben ze structureel genegeerd. We staan deze blokkades niet toe. Ze zijn van harte welkom om te demonstreren, maar een blokkade is geen demonstratie", zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Die snelwegblokkades zijn nooit officieel als demonstraties aangemeld bij de gemeente, maar het persmoment wel, zegt de woordvoerder van de burgemeester. "Als het nu wel kan, waarom dan niet bij andere demonstraties? Ze hebben aangetoond dat er een alternatieve locatie is waar ze prima gehoord worden."