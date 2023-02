Europa League wedstrijd Ajax-Union Berlin krijgt activistisch tintje

Afgelopen donderdag speelde Ajax in de Europa League teleurstellend 0-0 tegen volksclub Union Berlin. De enige goal die werd gemaakt -en afgekeurd-, kwam van de Noor Morten Thorsby. Die kan niet alleen goed voetballen maar is ook klimaatactivist. Volgende week is de return. We spreken in de uitzending met Frank Huisingh van de actieclub Fossil Free Football.

Al vanaf zijn tijd bij Heereveen, zo'n 8 jaar geleden, begon Thorsby zich te verdiepen in klimaatverandering. Plastic waterflesjes deed hij uit de ban en als eerste van zijn team reed hij in een hybride auto. Terwijl er voor het voetbal nog steeds veel gevlogen moet worden, waar hij zich ook zorgen over maakt, zegt Huisingh, gebruikt hij zijn faam om mensen bewust te maken en een statement te maken. Hij speelt met rugnummer twee, wat ongebruikelijk is voor een spits, als verwijzing naar de 2-graden opwarming waar we niet boven willen komen. "Eigenlijk wilde Thorsby een shirt met 1,5, als verwijzing naar het klimaatakkoord van Parijs, maar dat mocht niet van de voetbalbond want er mogen geen punten of komma's op je shirt." legt Huisingh uit.