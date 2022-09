Fossielvrij voetballen

De afgelopen jaren maakte Huisingh zich steeds meer zorgen over het klimaatprobleem. En tegelijkertijd zag hij dat in het voetbal de discussie over de impact van die crisis amper op gang kwam. Daarom heeft hij vanaf september onbetaald verlof genomen en richt hij zijn peilen nu op het verduurzamen van de voetballerij. Onder meer geïnspireerd door de actie ABP Fossielvrij, begon hij met Fossil Free Football. Iedereen kan zich aansluiten bij zijn initiatief.

Het kan ook anders. In de Engelse derde divisie (Leage One) spelen dit seizoen de Forest Green Rovers. Deze club uit het Britse plaatsje Nailsworth bestaat al 100 jaar en gaat er prat op de meest ecologische club ter wereld te zijn. De teambus rijdt elektrisch, de voetbalshirts zijn van gerecycled materiaal en in en om het stadion is alleen veganistisch voedsel te koop. En het gras maaien de Rovers met een maaimachine op zonnepanelen. Als het aan zanger Jan Smit ligt neemt FC Volendam het stokje van de Britten snel over. Hij is er sinds juli voorzitter. FC Volendam moet de duurzaamste club van de wereld worden. Dat betekent onder meer dat er een nieuw klimaatneutraal stadion moet komen.