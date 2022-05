Eerste eikenprocessierupsen uit hun ei gekopen

Omdat de temperatuur de laatste dagen lager ligt, is de ontwikkeling van de rest van de eitjes wat vertraagd. Dat kan veranderen als het volgende week weer warmer wordt. Volgens het kenniscentrum is de situatie vergelijkbaar met vorig jaar, toen ook een deel van de eitjes vroeg uitkwam.

De eikenprocessierupsen veroorzaken nu nog geen overlast. Pas eind mei verspreiden de rupsen hun brandharen, die jeuk en gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Doordat de rupsen verspreid over de tijd uit hun ei komen, wordt de overlast ook verspreid over de tijd.

Aan de kleur van de rupsen kun je zien in welk stadium ze zich bevinden. Oranje rupsen zijn klaar om uit hun eitjes te komen. De rupsen die beginnen te verkleuren komen over ongeveer een week uit. De rupsen die nog transparant geel zijn, zullen een paar weken later volgen.