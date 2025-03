Eerste beelden Beleef de Lente: paringen en nestbouw

Maar bij een andere soort is er wel nieuws over een eerste legsel. "Vrijdagavond is er een eerste ei gelegd bij de zeearend! Mevrouw begon vrijdagavond een beetje te staan en in de verte te staren. Daarna ging ze in leghouding zitten en begon ze een beetje draaien. Als je goed luisterde met een koptelefoon op, hoorde je zelfs persgeluidjes. En dan was daar plotseling het eerste ei!" Dit moment is te herbekijken op de website van de Vogelbescherming.