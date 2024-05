Een portret van 'wolkenjongen' Bas Eickhout

Over ruim een maand kan heel Europa naar de stembus. Het worden spannende verkiezingen, met de opkomst van boerenpartijen staat natuur- en klimaatwetgeving op losse schroeven. Europarlementariër Bas Eickhout is verkiesbaar namens GroenLinks, en begint na de verkiezingen aan zijn vierde termijn. Hij spreekt met Vroege Vogels af in de Drunense Duinen, het natuurgebied van zijn jeugd.

Het uitgestrekte stuifzandgebied van de Loonse en Drunense duinen heeft veel indruk achtergelaten op Eickhout. "Zo’n groot en stil gebied, midden tussen de Brabantse steden, dat wil je toch beschermen?" zegt hij. Als klein jongetje was hij niet zozeer door vogels gefascineerd, maar meer door wolken, wat hem later tot een studie milieukunde heeft gebracht. "Maar ik zou wel zeker meer vogelgeluid willen leren herkennen’. Daar zal hij voorlopig nog niet zoveel tijd voor hebben, want de campagne voor de Europese verkiezingen is in volle gang.

Investeren in groene economie

"Europa moet veel meer investeren in de groene economie" zegt Eickhout. De tijden dat we in Europa voorliepen op de rest, zijn echt voorbij, vindt hij. "De verkiezingen van 2019 waren echt klimaatverkiezingen. Door klimaatprotesten aangewakkerd enthousiasme zorgde ervoor dat we op het gebied van klimaat grote stappen hebben gezet." De afgelopen maanden hebben boerenprotesten en de opkomst van conservatief rechts ervoor gezorgd dat de ene na de andere groene maatregel is teruggedraaid of uitgesteld. En daar hebben we volgens Eickhout echt geen tijd meer voor. ‘In de VS en China wordt er heel veel geld in hun groene industrie geïnvesteerd. Dat zie je bijvoorbeeld aan de enorme hoeveelheid elektrische auto’s die China produceert. In Europa zijn we heel goed in wetgeving, maar onze industrie loopt echt achter."

Positief over de toekomst