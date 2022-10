Duik het verleden in met pingo-ruïnes

Pingo-ruïnes worden ook wel ijsheuvels genoemd. Ze zijn ontstaan in de laatste ijstijd die Nederland heeft gekend, het Weichselien. Deze begon zo’n 116.000 jaar geleden. Destijds was er een toendraklimaat in Nederland en was de bodem permanent bevroren. Wanneer grondwater omhoog borrelde, bevroor het aan de oppervlakte en vormde het een ijsheuvel. Grond werd hierbij mee omhooggestuwd en gleed langs de zijkanten weer naar beneden. Hierdoor ontstond een randwal langs de kuil. Toen het tijdens het Holoceen (ongeveer 11.000 jaar geleden) warmer werd smolt het ijs en verdwenen daarmee ook de ijsheuvels. Wat achterbleef waren grote kuilen. Sommigen daarvan zijn nog duidelijk te zien en gevuld met water, maar anderen zijn inmiddels verdwenen onder de grond.