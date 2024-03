Drentsche Aa vereeuwigd door twintig kunstenaars

Van bron tot monding en van de lente tot de winter. Eén van de natuurlijkste beken van het land -de Drentsche Aa- wordt vastgelegd door twintig Drentse kunstenaars. We zijn bij de bron waar drie kunstenaars op ieder hun eigen manier de beek vereeuwigen.

“Het project is ontstaan tijdens corona”, vertelt initiatiefnemer Erik van Ommen. “Omdat ik niet kon reizen ben ik om me heen gaan kijken.” Erik komt al jaren bij de Drentsche Aa, maar herontdekte door de pandemie het gebied: “Ik zag een prachtig uniek gebied met wolven, bevers en otters. Ik wist dat helemaal niet. Ik besloot dat ik het gebied in beeld wilde brengen.”