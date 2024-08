Dode vissen in water bij Wormerland getroffen door 'goudvisherpes'

Vier jaar geleden werden giebels in Noord-Holland ook al getroffen door het goudvisherpesvirus. Wageningen University & Research (WUR) deed daar toen onderzoek naar. Volgens de WUR kan het virus tot ziekte leiden bij watertemperaturen tussen de 20 en 25 graden. In 2011 en 2015 was er ook in het Westland sprake van hoge giebelsterfte.