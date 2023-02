Dode bultrug aangespoeld op Defensieterrein op Vlieland

Bij Zeeland werd vorige maand een paar keer een bultrug gezien . Het is niet bekend of het om hetzelfde dier gaat. IJsseldijk: "We zien steeds vaker bultruggen in de zuidelijke Noordzee. Dat gaat vrijwel altijd goed; vaak blijft het bij de waarneming. Deze walvissoort kan prima in ondiep water leven. Maar de bultrug die onlangs is gezien leek vrij mager en zag er niet supergezond uit."

De bultrug bij Zeeland had kenmerkende wondjes op de rug. Het kadaver op Vlieland ligt echter op zijn rug, waardoor dat nog niet te controleren is. "We willen weten of dit hetzelfde dier was en hoe mager het was. En dan kunnen we misschien iets verder gaan en uitzoeken of het ziek was en wat het dan had", aldus IJsseldijk.