Ding dong! Druk op de Visdeurbel

Afgelopen jaar werd er 105.000 keer aangebeld om duizenden vissen door de sluis te helpen. Dat betekent niet dat de sluis ook zo vaak is opengedaan. Het openen van de sluis moet namelijk handmatig worden gedaan en is een arbeidsintensief klusje. De sluiswachter opent de sluis daarom pas als er voldoende vissen wachten.

De website visdeurbel.nl werd in 2023 maar liefst 8,2 miljoen keer bezocht, met ruim een miljoen unieke bezoekers. Opvallend is dat het merendeel van de bezoekers uit Duitsland en de Verenigde Staten kwam. Wethouder van de gemeente Utrecht Linda Voortman: “Dat laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is. Het is een prachtig initiatief om kennis over de natuur onder water te vergroten.”