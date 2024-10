Dierenorganisaties noemen de kangoeroejacht een dierenwelzijnscrisis

Uit onderzoek blijkt dat er elk jaar 1,6 miljoen wilde kangoeroes worden afgeschoten in Australië voor hun vlees en huid. Tot 40 procent van de schoten van jagers is niet direct fataal, waardoor de dieren een pijnlijke en langzame dood sterven. Gezonde joeys blijven alleen achter, of worden op gewelddadige wijze gedood.

Nederland is een van de grootste importeurs van kangoeroeproducten in de EU: onder meer schaatsen, voetbalschoenen, hondenvoer en handschoenen van kangoeroevlees en -leer worden door Nederlandse bedrijven verkocht.

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection: ‘Nederland moet als grote aanjager van de commerciële kangoeroejacht verantwoordelijkheid nemen. Vorig jaar is een motie aangenomen om kangoeroeleer te verbieden uit de Nederlandse retail en wij roepen de minister op om deze motie goed uit te voeren. De jacht op wilde kangoeroes voor commercieel gewin is onethisch, inhumaan en moet stoppen.’

Een delegatie van Aboriginal vertegenwoordigers roept ook vandaag in de Tweede Kamer op tot een importverbod. Vertegenwoordiger Peter Hewitt zegt: ‘In onze cultuur nemen we alleen wat we nodig hebben, en doen we dat ceremonieel. We vinden het verschrikkelijk om te zien dat kangoeroes massaal worden gedood voor de industrie, voor hun vlees en huid. Kangoeroes hebben het recht op een leven zonder wreedheid en uitbuiting.’