Natuurboeken, vogeltrek en alle overige onderwerpen

Een delegatie van Australische Aboriginals spreekt maandag met Tweede Kamerleden over de jacht en de handel in kangoeroes. Het gesprek met is o.a. met politici, filmmakers en wetenschappers en gaat over de impact van de EU-import van kangoeroe-vlees en huiden. De Aboriginals willen op deze manier aandacht vragen voor de wrede behandeling van kangoeroes in Australië en voor de rol die Nederland hierbij speelt. Dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection roept op tot een verbod op de import en verkoop van kangoeroeproducten in Nederland.

Meer dan 33% van de dieren in Europa die zaden verspreiden staan op de Rode Lijst als bedreigd of kwetsbaar. En dat is slecht nieuws vinden Britse en Portugese biologen. In het wetenschappelijk tijdschrift Science schrijven ze dat er een Europese zaadverspreidingscrisis in de maak is. Zo'n 30% van de plantensoorten heeft het meeste last van de afname van verspreiders.