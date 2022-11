WWF: Diepzeemijnbouw is onnodig

"De mijnbouwindustrie probeert de zorgen over de klimaatcrisis te gebruiken om winst te maken met diepzeemineralen. WWF heeft dit onderzoek laten uitvoeren om een op wetenschappelijke gegevens gebaseerd tegenargument te bieden", zegt Jessica Battle, hoofd van WWF’s ‘No Deep Seabed Mining Initiative’. "We moeten dringend overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, maar niet ten koste van uitgestrekte, ongerepte, biodiverse ecosystemen in de diepzee, die ook belangrijke koolstofopslagplekken zijn."

"De bestaande druk op de oceanen en het feit dat de diepzee een groot aantal onontgonnen en onbestudeerde ecosystemen bevat, betekenen dat te allen tijde uiterste voorzichtigheid geboden is. In plaats van extra stressfactoren toe te voegen die de gezondheid van de oceanen verder aantasten, moeten we prioriteit geven aan de bescherming en het herstel van de oceanen. Gezonde oceanen helpen in onze strijd tegen klimaatverandering en kunnen de mensheid in de toekomst sociale, economische en culturele voordelen bieden," aldus Battle.