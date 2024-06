Den Haag scherpt fokbeleid van kinderboerderijen aan

Fokken gebeurt straks alleen nog maar als er genoeg ruimte is. Volgens de gemeente Den Haag komen er daardoor in de toekomst alleen babydieren bij als die ook op een van de tien stadsboerderijen in de gemeente kunnen blijven. "Geiten, schapen en koeien kunnen zo in Den Haag oud worden", aldus de gemeente. Met varkens, konijnen, cavia's en kippen wordt in Den Haag al tientallen jaren niet meer gefokt.