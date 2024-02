Deel van damherten blijft voorlopig in Hoeksche Waard

Een meerderheid van Provinciale Staten in Zuid-Holland schaarde zich woensdag achter een motie van onder meer de coalitiepartijen GroenLinks-PvdA, BBB en CDA. Ze riepen het college op om, indien daadwerkelijk beroep wordt aangetekend, met de faunabeheereenheid afspraken te maken om de populatie damherten weliswaar terug te brengen, maar niet tot nul. Op dit moment lopen er tussen de veertig en zestig dieren rond in dit poldergebied. De indieners van de motie willen in ieder geval voorkomen dat de populatie zich uitbreidt.