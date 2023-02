De oplossing voor de textielsector is circulair

De export van afgedankte kleding uit de EU is in twintig jaar verdrievoudigd, stelt EU-milieuagentschap EEA . En dat terwijl we steeds bewuster zijn van de noodzaak om duurzamer te leven. Zolang grote textielbedrijven echter garen blijven spinnen bij fast fashion blijft de textielberg groeien. Voor een keerpunt moet tenminste de afvalheffing op circulaire kleding omlaag en de productie van biobased kleding aantrekkelijker, vindt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, MVO Nederland.

Ze stelt: "Onze economie – en dus de textielsector – is momenteel te lineair: we laten een kledingstuk produceren in een ver land, dragen het en gooien het weg. Daarna eindigt het veelal op een afvalberg in een ander ver land, zelfs al is het netjes in de textielcontainer gedaan."