De kwakken van Artis, gierzwaluwen en andere onderwerpen

Het is de grootste kolonie kwakken van ons land, de groep die in Artis leeft. Ooit als dierentuinvogel opgesloten in een kooi heeft deze vogel in de jaren 80 de vrijheid verkregen. Maar dat weerhoudt ze er niet van elke ochtend toch even een visje te halen bij hun verzorger Maartje de Vries. De kwak is een nachtreiger, dus 's nachts trekken de Artis kwakken Amsterdam in op zoek naar voedsel. Maar waar de jonge kwakken na hun geboorte naar toe gaan, dat blijft een raadsel. Ook voor Frank van Groen van de Vogelwerkgroep Amsterdam en kwak-onderzoeker Willem van der Waal.