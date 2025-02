De grutto's komen weer terug!

Hoe grijs ook het weer en hoe somber het nieuws: als je de allereerste grutto's weer hoort jubelen, kan je er weer even tegen! Bij het Landje van Geijsel, in Ouderkerk hebben zich inmiddels de eerste roepende exemplaren gemeld. Het zijn weliswaar de doortrekkers die straks op IJsland gaan broeden, en dus niet de Nederlandse broedvogels, maar toch kondigen ze onherroepelijk de lente aan. Samen met boswachter Jocelyn de Kwant van Landschap Noord-Holland heten we de voorhoede van de grutto's welkom.

Het 'Landje van Geijsel' is vernoemd naar Jan Geijsel, de boer uit Ouderkerk aan de Amstel die een jaar of twintig terug begon met een deel van zijn land in februari onder water te zetten. Daarmee werd het stukje grond aan de rand van de A9 een walhalla voor terugkerende grutto's en andere trekvogels. Enkele jaren terug heeft hij het beheer overgedragen aan Landschap Noord-Holland, waar boswachter De Kwant het landje nu onder haar hoede heeft.

Jocelyn de Kwamt, boswachter Landschap Noord-Holland © Rob Buiter

Slapen of tanken

Het idee van ondergelopen landjes zoals dat van Jan Geijsel, is dat de vogels er rust en voedsel vinden, na duizenden kilometers vliegen. "Hier is vooral het veilig rusten belangrijk", zegt De Kwant. Weidevogelonderzoekers Dick Melman en Nico Jonker hebben ooit uren en uren naar de vogels staan kijken door hun telescopen, en zagen dat de grutto's niet bijster veel slikbewegingen maakten als ze over het landje scharrelden. "Tegelijk staan ze hier in het water natuurlijk wel veilig voor predatoren, zoals vossen", zegt De Kwant. "Eten doen ze vooral in de polders hier omheen, zoals de Ronde Hoep."

© grutto's A9 (c) Rob Buiter

Meer doortrekkers, minder 'Nederlanders'