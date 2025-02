De camera's van Beleef de Lente gaan weer aan!

Vanaf zondag kun je weer ongegeneerd gluren naar de kerkuil, steenuil en slechtvalk. In de radio-uitzending van Vroege Vogels zetten we de eerste camera’s van Beleef de Lente officieel aan! Vorig jaar volgden 1,5 miljoen mensen online de belevenissen van de broedvogels. Hoe gaat het dit jaar met de ooievaar, de kievit, de torenvalk, de visarend en al die andere sterren? We bespreken het met Louis van Oort van de Vogelbescherming en visarend-blogger Saskia Wijte.

Beleef de Lente bestaat al sinds 2007. En traditioneel is de bosuil de eerste vogel die je broedend kunt volgen. Maar dit jaar is er nog geen enkel ei te zien. Wat is er aan de hand met echtpaar bosuil? Ook spannend is het bij het zeearendenpaar in Friesland. Vogelbescherming verwacht hier al binnen enkele weken het eerste ei. Zondag gaan de camera’s aan bij de kerkuil, de steenuil, de slechtvalk, de boerenlandvogels (kievit, grutto en scholekster) en bij de zogeheten ‘vijvervogels’.

Zeearend © Harold Rijnbergen

Torenvalk

Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland hebben 2025 uitgeroepen tot Jaar van de Torenvalk. Het gaat slecht met deze muizeneter. De veldmuis staat bovenaan op het menu van deze iconische roofvogel, die je voornamelijk biddend boven weilanden langs een autoweg kunt vinden. In Nederland was de torenvalk lange tijd de talrijkste broedende roofvogel. Tegenwoordig is die plek ingenomen door de buizerd. Ook de torenvalk doet mee met Beleef de lente. Die camera’s gaan later dit jaar aan.

© Loes Belovics

Beleef de lente