Concert van nachtegalen in Castricum

Om de duinen bij Castricum geschikt te maken, heeft PWN extra gelet op het beheer. Er is genoeg ruimte voor zonnige zomen langs de bosrand. In het Noordhollands Duinreservaat vind je de nachtegaal alleen in het zuidelijke deel. In het meest noordelijke deel zijn de duinen namelijk kalkarm. Van nature is er veel minder struweel in dit soort duintype te vinden, dus ook geen nachtegalen.