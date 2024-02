Commissie onderzoekt bevel om wolf af te schieten in Wapse

In de gemeente Westerveld buigt de bezwaarschriftencommissie zich de komende weken over de vraag of de het besluit om de wolf in Wapse dood te schieten, op papier gezet had moeten worden. Er vond dinsdag een hoorzitting plaats over het onderwerp. De Faunabescherming heeft de gemeente om het besluit op papier gevraagd, maar de gemeente stelt dat het niet hoeft.

Voorzitter van de faunabescherming Niko Koffeman wil weten of burgemeester Rikus Jager een bevel, aanwijzing of besluit heeft genomen over het afschieten. "In het ene geval moet dat volgens de wet op schrift worden gesteld, in het andere geval niet. Als blijkt dat de burgemeester het afschieten wel op schrift had moeten stellen, maar dat niet is gebeurd, is er sprake van een strafbaar feit,'' zegt Koffeman. Voor het illegaal neerschieten van een wolf staat namelijk een celstraf die kan oplopen tot drie jaar. Ook voor jurisprudentie is het besluit van de commissie belangrijk, zodat bestuurders weten wat ze wel en niet mogen doen met wolven op hun grondgebied.