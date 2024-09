Coalitie onder druk, Groningse staten stemmen in voor windparkplan

Een meerderheid van de Provinciale Staten in Groningen stemt in met het plan dat een windpark met 24 turbines mogelijk maakt in de Eemshaven-West langs de Waddenkust. Door de tegenstem van de BBB staat de coalitie met ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang wel zwaar onder druk. De ChristenUnie ging direct in beraad om de ontstane situatie te bespreken.