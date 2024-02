Citroenvlinder al vroeg volop actief dit jaar

De citroenvlinder (Gonepteryx rahmni) of het citroentje is dit jaar al vele keren vliegend waargenomen. Dat is vroeg, want gewoonlijk ontwaakt de citroenvlinder pas in het vroege voorjaar uit de winterslaap om zich voor te planten.

Dit jaar is de citroenvlinder al honderden keren waargenomen. Dat zal toenemen als er meer zonnige dagen met temperaturen boven de tien graden volgen. De citroenvlinder is een veel voorkomende soort in Nederland en vooral actief in het voorjaar. De vlinder kan ongeveer een jaar leven. Dat komt niet vaak voor bij dagvlinders, die veelal enkele dagen of weken leven als vlinder. In het voorjaar komen de volwassen vlinders tevoorschijn om te paren en eitjes te leggen. In juni en juli verschijnen de eerste nieuwe vlinders nadat ze verpopt waren. Na een zomerse rustperiode gaan de nieuwe vlinders weer in overwintering. De citroenvlinder leeft voor maar één generatie per jaar.