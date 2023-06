Capriolen van vliegende vogels | Fotoserie

Voor vogels is de lucht een speeltuin, waarin ze hun vleugels uitslaan en vrij kunnen bewegen. Vogels zijn niet alleen experts in vliegen, maar ook ware stuntmannen! Ze halen de gekste capriolen uit in de lucht. Neem bijvoorbeeld de gracieuze boerenzwaluw die al vliegend z'n jong voert of de kievit die bekend staat om zijn spectaculaire buitelingen.