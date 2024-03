Pallas' boszanger, ecocide en alle overige artikelen

00:34:30 - Ontdekker van de Pallas' boszanger 00:44:54 - Heidekoe is terug van weggeweest 01:08:48 - Altijd de natuur in met de BSO 01:45:23 - Utrecht tekent manifest tegen ecocide 02:39:48 - Dierwaardige veehouderij

Ontdekker van de Pallas' boszanger

Je zult maar op een avond bij het buiten zetten van de kliko ineens een klein vogeltje zien wegvliegen en dan ontdekken dat het om een hele bijzondere dwaalgast gaat. Dat overkwam de 14 jarige Thomas Huberts uit Zwolle. Zijn Pallas' boszanger trekt hordes vogelaars aan uit heel Europa. Verslaggever Merlijn Schneiders gaat langs bij de trotse vogelaar.

Boswachter Daan Vreugdenhil met vogelaar Thomas Huberts © Vroege Vogels

Heidekoe is terug van weggeweest

Jaren geleden was hij in Nederland heel gewoon: de heidekoe. Hij lijkt erg op onze 'gewone' melkkoe, maar dan een stuk kleiner en wat beter bestand tegen guur weer en schraal eten. Daarom is hij uitermate geschikt om het hele jaar door onze heidevelden kort te houden, vinden Twan Poels van Limburg Landschap en Noelle Hoorneman van de Wageningen Universiteit. En de heidekoe is populair, er komen er steeds meer naar Nederland. We maken kennis met deze kleine grazer.

Heidekoeien in de Maasduinen © Pleun Aarts

Altijd de natuur in met de BSO

Struin is een bijzonder Naschools Opvang concept uit Nijmegen waarbij kinderen na schooltijd opgehaald worden en de natuur ingaan. En niet alleen met mooi weer maar ook als het regent, het hele jaar rond. En dit concept begint ook buiten Nijmegen aan te slaan. Langs de Waal net onder Nijmegen struint onze verslaggever Jesper Buursink mee met de kinderen en begeleiding van deze bijzondere BSO.

Met de BSO de natuur in © Vroege Vogels

Utrecht tekent manifest tegen ecocide

Het toebrengen van langdurige schade aan het milieu moet strafbaar worden gesteld. Dat vindt ook de gemeente Utrecht, die deze week het Manifest van Stop Ecocide NL tekende. Ecocide is de grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen. In het Manifest wordt een oproep gedaan aan de Nederlandse overheid om de erkenning van ecocide als misdaad op internationaal, Europees en nationaal niveau te steunen.

Utrecht is nu naast ruim 200 organisaties de eerste Nederlandse gemeente die zich aansluit bij de oproep om ecocide strafbaar te stellen. Stop Ecodide NL hoopt hiermee dat dit veroorzakers van ernstige milieuschade zal afschrikken en ecocide wordt voorkomen. Dat denkt ook Daan van Uhm, als criminoloog verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

Daan van Uhm © Vroege Vogels

Dierwaardige veehouderij