Bronbeken bruisen van het leven

Een ander kenmerk van een aantal hellingbossen in Zuid-Limburg zijn de vele bronnen en daaruit volgende bronbeken. De unieke omstandigheden van het zuivere en kalkrijke bronwater dat door de bossen stroomt, geeft leven aan bijzondere macrofauna. Kokerjuffers, steenvliegen, bronmuggen en platwormen bijvoorbeeld. De beken zorgen ook dat de omgeving vochtig blijft, wat ook belangrijk is voor veel soorten.

De macrofauna, een verzamelnaam voor de kleine diertjes in het water, verschilt weer van elkaar in de bronnen zelf en in de daaruit stromende bronbeken. Allebei herbergen dus net weer andere soorten. Het Bunderbos is het meest bijzonder. Hier vind je de grootste dichtheid aan bronnen en beken, wat het zo geschikt maakt voor bronbeekorganismen. Deze hebben namelijk geen groot verspreidingsgebied, maar hier liggen de bronnen zo dichtbij elkaar en zijn ze zo talrijk aanwezig dat de populaties elkaar kunnen versterken. Ze hoeven dus niet ver te vliegen of te kruipen om naar hun soortgenoten in naastgelegen beken te komen.