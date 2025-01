Botanische gastronomie met twee Michelinsterren + filmpje

Toen hij in 2011 begon met zijn restaurant De Nieuwe Winkel was zijn missie: minder beesten, meer planten. Maar nu kookt chef-kok Emile van der Staak nog alleen maar plantaardig. Dus geen ganzenlever, paling of rundvlees op de kaart en zelfs ook geen boter of kaas. Emile ging de uitdaging uit om alles uit planten te halen. In zijn nieuwe kookboek PLANT wil hij ook andere chef-koks inspireren om ook plantaardig te koken en hen bewust maken van het belang ervan voor onze planeet.