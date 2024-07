Boomvalk smult van libel

In tegenstelling tot de torenvalk bidt de boomvalk niet. Boomvalken jagen vanuit de lucht op vliegende insecten en kleine vogels. De soort is snel en lenig door zijn kleinere omvang en kan daardoor zelfs in staat zijn om zwaluwen en gierzwaluwen uit de lucht te slaan. Hij vangt zijn prooi vanop grote hoogte in een snelle duikvlucht of soms zelfs vanaf een dijk of een boom.