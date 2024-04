Boommarter blijkt sluwe dief

"Tot onze grote verbazing verdwenen er de laatste weken potjes pindakaas uit de tuin tijdens de nacht", schrijven Dirk en Anja Van Hooydonk. "Die zijn bedoeld als wintervoer voor de vogels." Om de dader te ontmaskeren, installeerden ze een wildcamera in hun tuin. En wat bleek? Het was een boommarter die het eten telkens kwam stelen. "En niet enkel de pindakaas valt in de smaak. Ook de toegang naar de pindanoten in het bakje voor de eekhoorns heeft deze marter gevonden."

Voordat de boommarter het potje op de grond steelt, kijk hij even goed rond of niemand hem ziet. Dan neem hij het potje helemaal mee, waarschijnlijk naar een beschutte plek om het daar leeg te eten. In de beelden daarna zie je dat de marter bij aankomst eerst even op de twee achterpoten gaat staan om alert rond te kijken voor gevaar. Eens de kust veilig lijkt, klimt hij behendig in de bak vol nootjes.