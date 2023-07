Boomkikker profiteert van oude linies

En al deze beheersmaatregelen wierpen hun vruchten af. De laatste jaren worden telkens rond de 2.000 roepende mannetjes geteld bij de monitoring. Hiermee is het de grootste populatie van boomkikkers in Nederland. Tel je de boomkikkers die de Belgische grens over zijn gestoken erbij op, dan kom je op 3.000 mannetjes uit in deze streek.

Districtshoofd Fred Schenk telt al decennia de boomkikkers in Zeeuws-Vlaanderen. In het voorjaar gebeurt het tellen vooral op geluid. Fred neemt ons mee naar de Wallen van Retranchement, waar de dichtheid boomkikkers het hoogst is. De hoop was om de boomkikker niet alleen te horen, maar ook te zien. En dat is gelukt! De poelen zaten vol met kleine, gifgroene kikkertjes met grote, opgezwollen kwaakblazen. Opvallend is dat boomkikkers er maar één hebben onder hun bek, terwijl de groene kikker er twee heeft die als wangen uitsteken.