'Blauwalg veroorzaakt door exotische Amerikaanse rivierkreeft'

Blauwalg is een bacterie die razendsnel groeit in opwarmend water. Omdat blauwalg voor gezondheidsklachten kan zorgen wordt voor water waarin de bacterie zit een negatief zwemadvies gegeven. Blauwalg gedijt vaak goed in water met veel meststoffen. Maar dat bleek na onderzoek in Dronten niet het geval. Wel bleek dat rivierkreeftjes alle onderwaterplanten volledig hadden weggevreten. Ook maken ze met hun gegraaf de waterbodem en de waterkanten kapot. Daardoor is het water zeer gevoelig geworden voor blauwalg, aldus het schap.