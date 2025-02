Bizarre prooien op het menu van de blauwe reiger

Met hun scherpe blik, goed ontwikkelde gehoor en eeuwige geduld zijn blauwe reigers uitstekende jagers. Hun voorkeur gaat uit naar vis, maar ook rivierkreeften, kikkers, salamanders, insecten, muizen, ratten, mollen en zelfs vogels staan op het menu. In deze compilatie zetten we de gekste vangsten van blauwe reigers op een rijtje.

Blauwe reigers vangen regelmatig rivierkreeften. Het opslokken daarvan gaat met wisselend succes. Rivierkreeften groeien namelijk door te verschalen en zijn vrij gemakkelijke prooien wanneer ze hun exoskelet hebben afgeworpen. Het lichaam van de kreeft wordt in dat geval door de vogelsnavel in elkaar gedrukt. In de video van Martijn lijkt het er echter op dat de kreeft een hard pantser heeft. In zo’n geval eet een reiger de kreeft niet altijd op.

Hendrik Ido Ambacht – Blauwe reiger met goudkarper

Hendrik wist een blauwe reiger vast te leggen die een gigantische goudkarper te pakken kreeg. Je ziet hoe de vogel tussendoor wat water drinkt om de karper makkelijker op te slokken. Maar het mag niet baten. “Na een kwartier moest hij helaas opgeven, liet z’n buit liggen en vloog weg”, licht Hendrik toe.

Fons van Swaal – Reiger vangt kauwtje

Af en toe hebben reigers het ook gemunt op andere vogels. Dit exemplaar slaagde erin een kauwtje te vangen en te doden. “Maar het dier zag geen kans om hem door te slikken”, schrijft Fons bij het filmpje. Ook in dit geval gaf de reiger het volgens Fons zijn bericht na ongeveer een kwartier op.

Blauwe reiger met kauwtje © Zelf Geschoten: Fons van Swaal

Rob Meima – Blauwe reiger eet woelrat

In tegenstelling tot de merel en de goudkarper, gaat de woelrat in de video van Rob wel met huid en haar naar binnen. Woelratten komen met name voor langs schoon, stilstaand water. Ook blauwe reigers zijn dol op deze habitat. Dat leidde in dit geval voor een vervelende ontmoeting voor het knaagdier.

Lynsey van Foreest – Blauwe reiger met kikker

“Deze blauwe reiger kreeg een snavel vol bladeren en kikker. Het duurde ongeveer vijf minuten voordat hij eindelijk kon genieten van zijn lunch” schrijft Lynsey. Zij trof dit tafereel aan in het bos, maar ook menig vijver is een populaire plek voor reigers om naar kikkers (of padden) te speuren.

Leo Veerdonk – Blauwe reiger met modderkruiper

In het filmpje van Leo krult een grote modderkruiper diens lange lichaam om de snavel van een blauwe reiger. De modderkruiper houdt zich overdag verscholen in ondiepe, modderige wateren. Toch wist deze blauwe reiger met diens haarscherpe blik het dier op te vissen.

De grote modderkruiper © Fotograaf Arthur de Bruin

Leon Goossens – Blauwe reiger slokt mol op