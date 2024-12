Bijna 1700 boeren melden zich aan voor stoppersregelingen

In totaal waren ongeveer 3000 boeren in beeld als piekbelaster. Van hen hebben in totaal 920 een aanvraag gedaan. Nog eens 10.000 boeren konden mogelijk in aanmerking komen voor de andere stoppersregeling, aldus een woordvoerder van het ministerie. Voor die brede regeling zijn in totaal 665 aanvragen binnengekomen.