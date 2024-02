Uilen en roofvogels weer te zien op camera's Beleef de Lente

Elk jaar zijn jonge uiltjes publieksfavoriet. Een bosuil die wordt gevolgd heeft al twee eieren gelegd en krijgt er misschien een derde bij. Ook bij de kerk- en steenuilen worden legsels verwacht. De steenarenden keren terug naar hun oude nest zoals ieder jaar, waar ze een groot bouwwerk van maken. Als de slechtvalken op het Rijksmuseum in Amsterdam weer gaan nestelen, gaat ook daar de camera weer aan. Vorig jaar at de moeder haar eigen eieren op en kwam het tweede legsel ook niet uit. Waarschijnlijk omdat veel andere vogels de nestkast van het broedpaar in wilde nemen.

De Vogelbescherming maakt de locaties van de nesten niet bekend. Dit is om verstoring door mensen te voorkomen. Vogels hebben tijdens het broedseizoen namelijk veel rust nodig wat ze vaak al niet genoeg hebben in de natuurgebieden. Het is vaak ook erg druk met wandelaars en honden in de natuurgebieden waar de vogels nestelen, daarom pleit de organisatie ook voor meer broedruimte. Zelfs met een algemene soort zoals de mus gaat het slecht.