Vogelaars massaal naar extreem zeldzame brileider op Texel

Afgelopen week ging er een schokgolf door vogelend Nederland. Er werd een brileider gezien bij Texel. Met zijn kleine oranje snavel, mosgroene vlakken en zwarte bril lijkt hij uit een schilderij van Picasso gezwommen én hij is in Europa nog maar amper waargenomen. Beeldschoon en extreem zeldzaam dus; de twee ingrediënten waarvoor veel vogelaars de verrekijkers pakken en erop uitgaan. In een radioreportage gaan we op zoek naar de brileider met vogelaars Lobke Bekkema, Daan van Braak en Robert van der Meer.

De brileider bij Texel is flink verdwaald. Van nature broedt hij aan de kust van Alaska en Noordoost-Siberië en overwintert hij tussen de ijsschotsen op de Beringzee. Hoe het dier in Nederland terecht is gekomen is onbekend. “In ieder geval vliegend”, grapt Robert. Dat de brileider in Europa extreem zeldzaam is staat wel vast. Daan: “Hij is nog maar een handje vol keren in Europa gezien. Dit is de eerste voor Nederland.” Lobke voegt daaraan toe: “Er wordt gesproken over de zeldzaamste vogel in ons land ooit.”